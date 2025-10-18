Ginnastica artistica Italia in prova podio ai Mondiali Perotti | Aggiunta una combo e tante serie D’Amato | Dopo 4 anni…
L’Italia è scesa in pedana per la prova podio ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica, preludio al turno di qualificazione in programma martedì 21 ottobre (quinta suddivisione, a partire dalle ore 06.30 italiane). La nostra Nazionale femminile ha saggiato l’attrezzatura di marca Taishan nella pittoresca Indonesia Arena di Jakarta (Indonesia), le azzurre hanno avuto modo di testarsi e di prepararsi in vista del turno preliminare di questa rassegna iridata riservata alle individualiste (non sono previste le prove a squadre). Giulia Perotti, Emma Fioravanti e Chiara Barzasi sono al loro debutto in una rassegna iridata (le prime due reduci dalla medaglia d’oro conquistata con la squadra agli Europei), mentre Asia D’Amato torna ai Mondiali dopo quattro anni d’assenza (nel 2021 si mise al collo l’argento al volteggio). 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
CORSO DI GINNASTICA ARTISTICA ? Informiamo che la società Eden Gym di Rovereto propone un nuovo corso di ginnastica artistica per bambine/i del nostro territorio presso la Palestra della Scuola Primaria di Calliano. Il corso è destinato a - facebook.com Vai su Facebook
Ginnastica artistica, Italia in prova podio ai Mondiali: Abbadini inventa un elemento, Macchini testa la combo - L'Italia è scesa in pedana per la prova podio ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica, preludio al turno di qualificazione in programma domenica 19 ... Scrive oasport.it
Ginnastica artistica, l’Italia apre i Mondiali: i Moschettieri inseguono le finali, domenica da qualificazioni - Giornata di vigilia per l'Italia, che domenica 18 ottobre aprirà la propria avventura ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Secondo oasport.it
Al via a Giacarta i mondiali di ginnastica artistica. La nazionale italiana pronta a stupire. Bandito Israele dall’Indonesia - Bandito Israele dall’Indonesia Al via a Giacarta i mondiali di ginnastica artistica. Riporta blitzquotidiano.it