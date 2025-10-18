Ginnastica artistica Italia in prova podio ai Mondiali Perotti | Aggiunta una combo e tante serie D’Amato | Dopo 4 anni…

L’Italia è scesa in pedana per la prova podio ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica, preludio al turno di qualificazione in programma martedì 21 ottobre (quinta suddivisione, a partire dalle ore 06.30 italiane). La nostra Nazionale femminile ha saggiato l’attrezzatura di marca Taishan nella pittoresca Indonesia Arena di Jakarta (Indonesia), le azzurre hanno avuto modo di testarsi e di prepararsi in vista del turno preliminare di questa rassegna iridata riservata alle individualiste (non sono previste le prove a squadre). Giulia Perotti, Emma Fioravanti e Chiara Barzasi sono al loro debutto in una rassegna iridata (le prime due reduci dalla medaglia d’oro conquistata con la squadra agli Europei), mentre Asia D’Amato torna ai Mondiali dopo quattro anni d’assenza (nel 2021 si mise al collo l’argento al volteggio). 🔗 Leggi su Oasport.it

