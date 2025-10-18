Gilardino nel post gara | Noi potevamo fare di più Il Pisa ora deve…

Calcionews24.com | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gilardino: «Potevamo fare di più, ma ci prendiamo il punto». Ecco le dichiarazioni Al termine del pareggio per 1-1 contro la Fiorentina, l’allenatore del Pisa, Alberto Gilardino, ha analizzato la prestazione della sua squadra, riconoscendo margini di miglioramento pur apprezzando la determinazione mostrata dai suoi giocatori. «Potevamo fare di più, ma ci prendiamo il punto», . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

gilardino nel post gara noi potevamo fare di pi249 il pisa ora deve8230

© Calcionews24.com - Gilardino nel post gara: «Noi potevamo fare di più. Il Pisa ora deve…»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Gilardino: «Secondo tempo del Pisa è incommentabile. Dopo l’espulsione dovevamo essere animali» - Le parole del tecnico Una sconfitta pesante, una lezione severa. Come scrive calcionews24.com

gilardino post gara potevamoGilardino: "Touré? Può succedere. Vural valore aggiunto" - Alberto Gilardino, allenatore del Pisa, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta di Bologna. Riporta fantacalcio.it

gilardino post gara potevamoItaliano travolge 4-0 Gilardino, ma nel post partita se la prende con Rowe: "Ci deve tre gol" - 1 col Friburgo in Europa League, il Bologna si è ributtato sul campionato offrendo una bella prova di forza: al Dall’Ara. Da tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Gilardino Post Gara Potevamo