Giarre protestano gli imprenditori dell’area artigianale | Il centro di raccolta non può sorgere qui senza confronto
Gli operatori economici della zona artigianale di Giarre esprimono forte preoccupazione per la decisione dell’amministrazione comunale di localizzare nell’area il nuovo Centro comunale di raccolta (CCR), approvato con delibera di Giunta lo scorso 18 settembre. In una lettera indirizzata al. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Razziati, nella notte, di denaro contanti le colonnine self - service dei distribuiti di carburanti di Giarre, Mascali e Motta Santa Anastasia. I ladri hanno operato un taglio alla base dei macchinari da depredare di contanti, tutti appartenenti alla stessa società - facebook.com Vai su Facebook