Giardino botanico montano a Petralia Sottana tutto pronto per l' inaugurazione

Sarà inaugurato giovedì 23 ottobre, alle 11, il Giardino botanico montano a Petralia Sottana. Ancora una collaborazione fra Enti preposti alla promozione e salvaguardia e alla riqualificazione di spazi pubblici che verranno messi a disposizione dei visitatori e soprattutto verranno utilizzati a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it