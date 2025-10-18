Giardino botanico montano a Petralia Sottana tutto pronto per l' inaugurazione

18 ott 2025

Sarà inaugurato giovedì 23 ottobre, alle 11, il Giardino botanico montano a Petralia Sottana. Ancora una collaborazione fra Enti preposti alla promozione e salvaguardia e alla riqualificazione di spazi pubblici che verranno messi a disposizione dei visitatori e soprattutto verranno utilizzati a.

Immagine generica

