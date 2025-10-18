Gianrico Carofiglio è in testa alla classifica dei libri più venduti della settimana

La classifica dei libri più venduti della settimana vede in testa Gianrico Carofiglio. Accanto a lui Sveva Casati Modigliani e papa Leone XIV Gianrico Carofiglio, dal tredicesimo all’undicesimo posto. Gianrico Carofiglio, fonte cultura.trentino.it In tredicesima posizione “La luce e l’onda. Cosa significa insegnare?” di Massimo Recalcati. Questo saggio riflette sul delicato tema dell’insegnamento e della scuola auspicando che l’opera di quest’ultima non sia solo una statica trasmissione di sapere ma un lavoro formativo che aiuti l’allievo a sviluppare la propria individualità. Al dodicesimo posto “ La lezione del Giappone. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

