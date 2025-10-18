Giandomenico presenta l’Eccellenza Tolentino può fare il blitz Trodica favorito sul Montefano

La settima giornata di Eccellenza è presentata da Luigi Giandomenico (foto), fino a poco tempo fa sulla panchina della Sangiustese e in passato anche su quella dell’Atletico Ascoli e Valdichienti Ponte. Civitanovese-Sangiustese: "Due squadre con nuove guide tecniche, si gioca su un campo ostico una gara complicata: credo che possa finire in parità". Fabriano Cerreto-Matelica: "Il Fabriano viene da tre ko di fila, di contro c’è un Matelica in difficoltà per le tante assenze: ci può scappare il pareggio". Fermignanese-K Sport: "Il K Sport è favorito ma non è facile per nessuno affrontare la Fermignanese sul suo campo: 12". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

