Giallo Pierina | Poi Louis ha aperto le gambe Le intercettazioni in carcere

Sono trascorsi oltre due anni dall'omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto a Rimini il 3 ottobre 2023. Ed è trascorso oltre un mese dalla prima udienza per l'unico indagato, Louis Dassilva: la sua difesa aveva sollevato eccezioni su quattro punti, e i giudici, il 20 ottobre 2025, si dovranno pronunciare in merito, decidendo la calendarizzazione delle prossime udienze oppure per un passo indietro rispetto all'accusa. Dassilva è in custodia cautelare da luglio 2024, circa un mese dopo dall'inizio delle indagini a suo carico. Per l'accusa, avrebbe ucciso mosso dai sentimenti che provava per l'amante Manuela Bianchi, nuora della vittima, con la quale intratteneva una relazione extraconiugale.

