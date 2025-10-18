Giallo in Puglia | un giovane trovato morto nel B&b era in trasferta per lavoro

Quotidianodipuglia.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trovato senza vita in un B&b: giallo a Trani, indagano i carabinieri. Il corpo senza vita di un uomo di 38 anni di nazionalità rumena è stato trovato questa mattina nella stanza. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

giallo in puglia un giovane trovato morto nel bampb era in trasferta per lavoro

© Quotidianodipuglia.it - Giallo in Puglia: un giovane trovato morto nel B&b, era in trasferta per lavoro

Argomenti simili trattati di recente

Lodi, giovane trovato morto vicino ai binari ferroviari: è giallo - Urtato dal treno mentre passeggiava lungo i binari o, forse, colpito all’addome da un oggetto appuntito: è un giallo la morte di un giovane di 21 anni del Salvador a Tavazzano (Lodi) vicino ai binari ... Si legge su milano.corriere.it

Giovane trovato morto, sindaco Manfredonia 'aumentare sicurezza' - In tanti piccoli comuni dove non accade nulla c'è la presenza di forze dell'ordine. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Giallo Puglia Giovane Trovato