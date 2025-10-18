Ghedina una vita da film | Sempre a tutta velocità
"Non ho fretta. Ma vado veloce", sta tutta qui, nel titolo della sua autobiografia appena uscita in libreria, l’essenza di Kristian Ghedina, l’uomo jet per eccellenza dello sci italiano, ancora oggi considerato tra i più grandi discesisti della storia. Con pieno merito per le sue vittorie e anche per quella follia, definirla ‘un pizzico’ ci sembra riduttivo, che l’ha sempre accompagnato. L’icona, quella spaccata in volo sull’ultimo salto della Streif a Kitzbuhel, che forse gli è costata la vittoria, una delle ultime occasioni della carriera, ma l’ha reso immortale: un’immagine che ancora oggi fa il giro del mondo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
« ` ` .» Così Kristian Ghedina racconta la sua vita: senza filtri, con il vento in faccia, tra salti, curve, cadute e risalite. – Un’autobiografi - facebook.com Vai su Facebook
Nessun colpevole per la frana in cui 8 anni fa morì Carla Catturani a #Cortina. La donna, 61 anni, venne travolta a bordo della sua auto. Nel processo bis, assoluzione per l'ex Sindaco Ghedina, il suo vice e per Veneto Strade #IoSeguoTgr @TgrRai - X Vai su X
Tutta Vita - Tutta Vita, il film documentario diretto da Valentina Cenni, segue il pianista e compositore Stefano Bollani riunire in una residenza musicale alcuni dei più grandi protagonisti del jazz italiano. Da comingsoon.it