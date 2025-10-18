"Non ho fretta. Ma vado veloce", sta tutta qui, nel titolo della sua autobiografia appena uscita in libreria, l’essenza di Kristian Ghedina, l’uomo jet per eccellenza dello sci italiano, ancora oggi considerato tra i più grandi discesisti della storia. Con pieno merito per le sue vittorie e anche per quella follia, definirla ‘un pizzico’ ci sembra riduttivo, che l’ha sempre accompagnato. L’icona, quella spaccata in volo sull’ultimo salto della Streif a Kitzbuhel, che forse gli è costata la vittoria, una delle ultime occasioni della carriera, ma l’ha reso immortale: un’immagine che ancora oggi fa il giro del mondo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ghedina, una vita da film: "Sempre a tutta velocità"