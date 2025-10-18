GF Grazia Kendi si ferma | simpatia per Mattia ma rispetta la sua storia

Un sentimento appena svelato, parole misurate e un confine etico ben tracciato: nella Casa del Grande Fratello, Grazia Kendi ha ammesso di provare interesse per Mattia Scudieri, ma senza intenzione di oltrepassare i limiti. Una confidenza notturna, raccolta da Giulia Soponariu, che accende la curiosità del pubblico e aggiunge un nuovo tassello alle dinamiche del . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - GF, Grazia Kendi si ferma: simpatia per Mattia, ma rispetta la sua storia

Approfondisci con queste news

Nella casa del Grande Fratello la serata di ieri è stata particolamente carica di emozioni: Ivana Castorina ha raccontato con grande sincerità e coraggio il suo percorso di transizione a Giulia Soponariu e Grazia Kendi. Si è confidata con il cuore in mano, spieg - facebook.com Vai su Facebook

“Mi vogliono buttare fuori perché non gli racconto la storia della mia vita”. La rabbia di Grazia Kendi dopo la lite con Domenico #GrandeFratello #GraziaKendi #DomenicoDAlterio - X Vai su X

Grande Fratello, Grazia Kendi confessa un interesse per un coinquilino: “So che è fidanzato” - La gieffina si apre con Giulia Soponariu e ammette di provare attrazione per un concorrente impegnato ma afferma che non farà un passo per non metterlo in difficoltà. Secondo movieplayer.it

Grazia Kendi e la cotta per Mattia Scudieri - Durante un momento di chiacchiere intime a tarda sera, sdraiate nel lettone tra risate e confidenze, Grazia si lascia andare e ammette a Giulia di avere una cotta per Mattia, pur rivelando di essere p ... Segnala grandefratello.mediaset.it

Grazia Kendi, fiume di critiche al Grande Fratello: “La più egocentrica”/ Lei si infuria: “È un accanimento” - Grazia Kendi criticata nuovamente dai compagni del Grande Fratello 2025: lei sbotta e si sfoga con Donatella Mercoledisanto ... Scrive ilsussidiario.net