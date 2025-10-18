GF Grazia Kendi si ferma | simpatia per Mattia ma rispetta la sua storia

Sbircialanotizia.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un sentimento appena svelato, parole misurate e un confine etico ben tracciato: nella Casa del Grande Fratello, Grazia Kendi ha ammesso di provare interesse per Mattia Scudieri, ma senza intenzione di oltrepassare i limiti. Una confidenza notturna, raccolta da Giulia Soponariu, che accende la curiosità del pubblico e aggiunge un nuovo tassello alle dinamiche del . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

