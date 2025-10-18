Getta la droga dall' auto durante un controllo arrestato un trentatreenne

Messinatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha cercato di liberarsi della droga gettandola dal finestrino ma alla fine è stato fermato. I Carabinieri della stazione di Messina Bordonaro ieri pomeriggio hanno arrestato in flagranza di reato un 33enne originario di Messina, ora ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

getta droga dall autoMessina, getta droga dall’auto per tentare di liberarsi: arrestato 33enne - Ha cercato di liberarsi della droga gettandola dal finestrino dell’auto su cui viaggiava, ma i Carabinieri lo hanno visto e sono riusciti a recuperare la sostanza. strettoweb.com scrive

getta droga dall autoMessina, getta la droga dal finestrino ma viene visto dai Carabinieri: arrestato pusher 33enne a Villaggio Aldisio - Ha tentato di liberarsi della droga lanciandola dal finestrino della propria auto nel tentativo di eludere un controllo , ma è stato notato dai militari e ... Scrive msn.com

getta droga dall autoGetta la cocaina dall’auto, i carabinieri la bloccano: donna in manette - Castelsardo Ha cercato di liberarsi della droga gettandola dal finestrino dell’auto, ma i carabinieri hanno visto tutto e sono riusciti a recuperarla. Da lanuovasardegna.it

Cerca Video su questo argomento: Getta Droga Dall Auto