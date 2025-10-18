Getta la droga dall' auto durante un controllo arrestato un trentatreenne

Ha cercato di liberarsi della droga gettandola dal finestrino ma alla fine è stato fermato. I Carabinieri della stazione di Messina Bordonaro ieri pomeriggio hanno arrestato in flagranza di reato un 33enne originario di Messina, ora ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Droga e coltello, denunciato 30enne a Corridonia dopo un diverbio. Arriva la polizia e un giovane getta via l'hashish - facebook.com Vai su Facebook

Droga e coltello, denunciato 30enne a Corridonia dopo un diverbio. Arriva la polizia e un giovane getta via l'hashish - X Vai su X

Messina, getta droga dall’auto per tentare di liberarsi: arrestato 33enne - Ha cercato di liberarsi della droga gettandola dal finestrino dell’auto su cui viaggiava, ma i Carabinieri lo hanno visto e sono riusciti a recuperare la sostanza. strettoweb.com scrive

Messina, getta la droga dal finestrino ma viene visto dai Carabinieri: arrestato pusher 33enne a Villaggio Aldisio - Ha tentato di liberarsi della droga lanciandola dal finestrino della propria auto nel tentativo di eludere un controllo , ma è stato notato dai militari e ... Scrive msn.com

Getta la cocaina dall’auto, i carabinieri la bloccano: donna in manette - Castelsardo Ha cercato di liberarsi della droga gettandola dal finestrino dell’auto, ma i carabinieri hanno visto tutto e sono riusciti a recuperarla. Da lanuovasardegna.it