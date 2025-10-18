Gerry la Rana diventa virale | da caso di cronaca a tormentone social

Gossipnews.tv | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabrizio Corona colpisce ancora. La storia assurda di come l’avvocato Massimo Lovati è stato “etichettato” Gerry la Rana e come quel nome è esploso sui social in forma di canzone?meme virale. Chi è Gerry la Rana? E come ha fatto un nome inventato a diventare un tormentone virale? Tutto parte da una scena surreale: Fabrizio Corona, in uno dei suoi momenti più provocatori, convince l’avvocato Massimo Lovati a lasciarsi andare. Come? Dicendogli che sembra “ Gerry la Rana ”, un improbabile personaggio dei cartoni animati. La motivazione? La sua “r” arrotata, che lo renderebbe perfetto per un ruolo da cartoon. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

