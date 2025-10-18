Gerry la Rana diventa virale | da caso di cronaca a tormentone social

Fabrizio Corona colpisce ancora. La storia assurda di come l’avvocato Massimo Lovati è stato “etichettato” Gerry la Rana e come quel nome è esploso sui social in forma di canzone?meme virale. Chi è Gerry la Rana? E come ha fatto un nome inventato a diventare un tormentone virale? Tutto parte da una scena surreale: Fabrizio Corona, in uno dei suoi momenti più provocatori, convince l’avvocato Massimo Lovati a lasciarsi andare. Come? Dicendogli che sembra “ Gerry la Rana ”, un improbabile personaggio dei cartoni animati. La motivazione? La sua “r” arrotata, che lo renderebbe perfetto per un ruolo da cartoon. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Gerry la Rana diventa virale: da caso di cronaca a tormentone social

Il Garlasco Show tra Cronaca Nera e spettacolarizzazione. Dopo l'ultima svolta di "Gerry la Rana", qual è il limite etico dei media? Melog ne parla con Albina Perri, direttrice di Giallo. https://tinyurl.com/4shvxvd2 #Melog #Garlasco #CronacaNera #Media #Sp - X Vai su X

"Gerry la Rana", e le sue incredibili teorie, non sono che l'ultimo colpo di scena - facebook.com Vai su Facebook

Massimo Lovati: «Le parole a Fabrizio Corona? Mi ha fatto bere e mi ha tradito. Mi ha detto che avremmo fatto un film, io sarei stato Gerry La Rana» - L'avvocato di Andrea Sempio, l'uomo indagato dalla Procura di Pavia nell'indagine per l'omicidio di Chiara Poggi, finisce nel mirino ... Si legge su msn.com