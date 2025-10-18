Gero Natale torna con One eyed Jacks | nuovo singolo tra strumenti veri e ispirazioni prog

Un artista contemporaneo, di nuova generazione, ma con un attaccamento smisurato verso tutto ciò che è vintage, legato ad un passato che non è solo nostalgia ma piuttosto desiderio di concretezza, di passione autentica e di creatività “vera”, in controtendenza con tutto ciò che è “artificiale”. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

