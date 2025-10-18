Germania Afd vola nei sondaggi e supera la Cdu Scricchiola il muro di protezione per escludere i populisti di Alice Weidel

Sull’onda dei sondaggi che vedono la AfD ormai pronta a superare la CDU nel voto dei cittadini tedeschi, diversi ex politici cristianodemocratici incitano il partito ad aprirsi a collaborare con la forza populista. Incassando peraltro pesanti critiche dalla dirigenza del partito e della consorella CSU. Il rilevamento Ipsos dell’8 ottobre ha assegnato a AfD ial 25% delle preferenze di voto davanti a CDUCSU al 23% e anche le interviste di Statista tra il 7 ed il 13 ottobre consegnano AfD al 26% ed CDUCSU al 24%. Solo il sondaggio ARD DeutschlandTrend del 2 ottobre vede le due formazioni ancora in un testa a testa al 26%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

