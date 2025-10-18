Genova stordita e stuprata in discoteca a 16 anni Condannato ventiseienne chat decisive

Ilsecoloxix.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’inchiesta nata dalla denuncia della vittima, una studentessa, e dalla testimonianza di un’amica. L’imputato tradito dai messaggi a un coetaneo. Sospetti sui soprusi a danno di altre tre ragazze. La difesa: “Faremo appello”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

