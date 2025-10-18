Genova sequestrati un milione e mezzo di prodotti da fumo contraffatti

Il centro storico di Genova ancora una volta nel mirino delle Fiamme Gialle. I finanzieri del Comando Provinciale di Genova, nell’ambito di un ordinario controllo in materia di polizia economico finanziaria presso un negozio di vendita di prodotti di bigiotteria e articoli per la casa, hanno capito di essere davanti a una realtà diversa da quella attesa. All’interno dell’attività è stata riscontrata la vendita al pubblico di articoli da fumo (cartine, sigarette, filtri) privi del previsto contrassegno dei Monopoli di Stato. Da una ricerca più approfondita nei locali adiacenti al punto vendita, sono stati, inoltre, rinvenuti ulteriori prodotti contraffatti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Genova, sequestrati un milione e mezzo di prodotti da fumo contraffatti

