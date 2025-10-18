Genova condannata la banda che truccava gli esami della patente il giudice infligge 7 anni di pena al boss

I candidati, dopo aver pagato circa duemila euro, venivano attrezzati con microcamere e auricolari e le risposte ai quiz arrivavano grazie a un suggeritore Il tribunale di Genova ha condannato 12 persone accusate di avere messo in piedi una vera e propria organizzazione per fare superare gli. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

