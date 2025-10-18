Genova condannata la banda che truccava gli esami della patente il giudice infligge 7 anni di pena al boss
I candidati, dopo aver pagato circa duemila euro, venivano attrezzati con microcamere e auricolari e le risposte ai quiz arrivavano grazie a un suggeritore Il tribunale di Genova ha condannato 12 persone accusate di avere messo in piedi una vera e propria organizzazione per fare superare gli. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Argomenti simili trattati di recente
Il pubblico ministero di Genova Walter Cotugno ha chiesto la condanna a 18 anni e sei mesi per l’ex ad di Autostrade Giovanni Castellucci. Castellucci – lo ricordiamo – è fra i 57 imputati per il crollo del Ponte Morandi. All’ex ad di Autostrade sono contestati gli - facebook.com Vai su Facebook
La procura di Genova ha chiesto una condanna a 18 anni e 6 mesi per l'ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Giovanni Castellucci. La richiesta è arrivata nel corso della requisitoria in aula nell’ambito del processo per il crollo del ponte Morandi - X Vai su X