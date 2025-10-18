Genoa-Ternana Women 3-1 terza sconfitta di fila per le rossoverdi | ancora a zero punti nel campionato di Serie A
Continua il momento di grandi difficoltà nell'inizio del campionato di Serie A femminile per la Ternana Women. Le rossoverdi sabato 18 ottobre sono state sconfitte per 3-1 sul campo del Genoa e dopo tre partite rimangono ancora ferme a zero punti in classifica. Le rossoverdi pagano a caro prezzo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
