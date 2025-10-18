Gaza tregua scricchiola raid Idf uccidono almeno 28 palestinesi dopo cessate il fuoco Hamas consegna corpo altro ostaggio | ne mancano 18

Mentre Hamas restituisce i corpi degli ostaggi e chiede più tempo, Israele uccide 28 palestinesi dopo il cessate il fuoco. A Gaza si teme per i dispersi sotto le macerie La tregua fra Israele e Hamas è sempre più appesa a un filo a Gaza. Nei pochi giorni dall'inizio del cessate il fuoco nella. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

