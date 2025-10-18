Gaza spari Idf su un pulmino | 11 morti

11.30 Undici membri di una famiglia sono stati uccisi dai tiri di un carro armato israeliano che ha colpito il minibus su cui viaggiavano, nel quartiere di Zeitoun a Gaza City. Lo scrive Al Jazeera. Un portavoce della Protezione civile dice che la famiglia - 7 donne, 3 bambini e un uomostava rincasando. Secondo le Idf, il loro pulmino ha attraversato la 'linea gialla' che delimita le aree controllate da Israele. Al jazeera riferisce che sono 28 i palestinesi uccisi dalle Idf dall'inizio del cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

