Gaza spari Idf su un pulmino | 11 morti

Servizitelevideo.rai.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

11.30 Undici membri di una famiglia sono stati uccisi dai tiri di un carro armato israeliano che ha colpito il minibus su cui viaggiavano, nel quartiere di Zeitoun a Gaza City. Lo scrive Al Jazeera. Un portavoce della Protezione civile dice che la famiglia - 7 donne, 3 bambini e un uomostava rincasando. Secondo le Idf, il loro pulmino ha attraversato la 'linea gialla' che delimita le aree controllate da Israele. Al jazeera riferisce che sono 28 i palestinesi uccisi dalle Idf dall'inizio del cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

gaza spari idf pulminoGaza, stallo sugli ostaggi morti. E l’Idf chiude il valico di Rafah - Hamas ha restituito meno cadaveri rispetto a quelli indicati dalla prima fase dell’accordo e come ritorsione Israele lascia entrare meno cibo e aiuti per la popolazione palestinese ... Riporta ilmessaggero.it

Israele: «Gaza? Nessun possibilità di una tregua temporanea». Ucciso il portavoce del braccio armato di Hamas. Spari Idf su tende degli sfollati, morto un bimbo - Un bambino palestinese è rimasto ucciso e diversi altri sono stati feriti, alcuni in modo grave, dopo che l'esercito israeliane ha aperto il fuoco sulle tende degli sfollati vicino alla città di ... Secondo leggo.it

Idf: "Forza senza precedenti su Gaza City, i residenti scappino". L’esercito israeliano avanza su due fronti: civili ‘schiacciati’ verso la costa - Secondo le testimonianze locali, le forze armate dello Stato ebraico starebbero avanzando verso il centro ... Lo riporta quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Gaza Spari Idf Pulmino