Gaza recita di fine anno in scuola elementare Zeitoun | bambini palestinesi travestiti da miliziani di Hamas simulano cattura soldati Idf - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella rappresentazione, i piccoli “attori” hanno inscenato scene di guerra: la posa di una bomba sotto il serbatoio di una jeep dell’Idf, la sua esplosione, colpi di mortaio contro un avamposto israeliano e persino la cattura di un soldato israeliano, impersonato da uno degli alunni A Gaza, n. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

gaza recita di fine anno in scuola elementare zeitoun bambini palestinesi travestiti da miliziani di hamas simulano cattura soldati idf video

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, recita di fine anno in scuola elementare Zeitoun: bambini palestinesi travestiti da miliziani di Hamas simulano cattura soldati Idf - VIDEO

