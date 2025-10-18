Gaza Netanyahu | Valico di Rafah chiuso fino a che Hamas non restituirà tutti gli ostaggi morti

(Adnkronos) – Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato oggi, sabato 18 ottobre, che il valico di Rafah, al confine tra la Striscia di Gaza e l'Egitto, "resti chiuso fino a nuovo avviso". Lo rende noto l'ufficio del primo ministro, come riporta il giornale israeliano Haaretz, che poco prima riferiva di aver avuto conferma dall'Organizzazione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

