Gaza l' esercito israeliano ha ricevuto due corpi di ostaggi consegnati da Hamas a Croce rossa | Netanyahu | La guerra finirà dopo la fase 2 con la confisca delle armi

Tgcom24.mediaset.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Valico di Rafah, il premier israeliano smentisce la riapertura prevista lunedì per consentire il rientro di chi voglia tornare a Gaza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

gaza l esercito israeliano ha ricevuto due corpi di ostaggi consegnati da hamas a croce rossa netanyahu la guerra finir224 dopo la fase 2 con la confisca delle armi

© Tgcom24.mediaset.it - Gaza, l'esercito israeliano ha ricevuto due corpi di ostaggi consegnati da Hamas a Croce rossa | Netanyahu: "La guerra finirà dopo la fase 2 con la confisca delle armi"

Scopri altri approfondimenti

gaza esercito israeliano haL’esercito israeliano ha sparato contro un bus nella Striscia di Gaza, uccidendo undici persone - Venerdì notte l’esercito israeliano ha sparato contro un bus a Zeitoun, un quartiere a sud- Riporta ilpost.it

gaza esercito israeliano haGaza, i soldati di Israele si ritirano lungo le linee concordate. Ieri morto un riservista Idf, altri raid - Tra la notte scorsa e questa mattina, l'esercito israeliano (Idf) ha iniziato a ritirare le truppe nella Striscia di Gaza secondo le linee di ... Secondo iltempo.it

Gaza, Trump: «Israele ha accettato la linea di ritiro iniziale». Netanyahu: «Hamas rilascerà tutti gli ostaggi e l'Idf resterà nella Striscia». Al via negoziati a Sharm ... - La fazione islamica ha annunciato ufficialmente di essere pronta a rilasciare «tutti gli ... Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Esercito Israeliano Ha