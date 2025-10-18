Gaza l' esercito israeliano ha ricevuto due corpi di ostaggi consegnati da Hamas a Croce rossa | Netanyahu | La guerra finirà dopo la fase 2 con la confisca delle armi

Valico di Rafah, il premier israeliano smentisce la riapertura prevista lunedì per consentire il rientro di chi voglia tornare a Gaza. Gaza, l'esercito israeliano ha ricevuto due corpi di ostaggi consegnati da Hamas a Croce rossa | Netanyahu: "La guerra finirà dopo la fase 2 con la confisca delle armi"

Il cessate il fuoco a Gaza è in vigore da pochi giorni, ma già mostra tutta le sue fragilità. L'esercito israeliano, che controlla ancora il 53% della Striscia, ha ucciso nove palestinesi, come riporta al Jazeera: sette di loro sono stati accusati dal'Idf di essersi avvicin

Gaza, via l'esercito israeliano dalla Striscia. Lunedì a Sharm firma dell'accordo e summit con Trump

L'esercito israeliano ha sparato contro un bus nella Striscia di Gaza, uccidendo undici persone - Venerdì notte l'esercito israeliano ha sparato contro un bus a Zeitoun, un quartiere a sud

Gaza, i soldati di Israele si ritirano lungo le linee concordate. Ieri morto un riservista Idf, altri raid - Tra la notte scorsa e questa mattina, l'esercito israeliano (Idf) ha iniziato a ritirare le truppe nella Striscia di Gaza secondo le linee di ...

Gaza, Trump: «Israele ha accettato la linea di ritiro iniziale». Netanyahu: «Hamas rilascerà tutti gli ostaggi e l'Idf resterà nella Striscia». Al via negoziati a Sharm ... - La fazione islamica ha annunciato ufficialmente di essere pronta a rilasciare «tutti gli ...