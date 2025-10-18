Gaza la pace fantasma e illusoria di Trump e Netanyahu | nella Striscia si continua a morire mentre il mondo applaude

Il 10 ottobre, con grande fanfara mediatica, Donald Trump ha annunciato l'accordo tra Israele e Hamas come una "pace forte e durevole" dopo oltre due anni di continui bombardamenti su Gaza. Un piano in 20 punti che, a sentire il Presidente americano e Netanyahu, avrebbe finalmente portato la pace in. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, la “pace” fantasma e illusoria di Trump e Netanyahu: nella Striscia si continua a morire mentre il mondo applaude

Leggi anche questi approfondimenti

La pace a Gaza tra verità, bugie e propaganda. Nuovi reportage da Israele e dalla Striscia per raccontare le conseguenze umanitarie del conflitto. Questi e altri i temi della puntata di ieri sera. Grazie a tutti per averci seguito! - facebook.com Vai su Facebook

PIANO DI PACE PER GAZA Al #Senato Informativa del Ministro @Antonio_Tajani sul Piano di pace per la Striscia di #Gaza Oggi il “cessate il fuoco” ed il rilascio degli ostaggi israeliani è una realtà e si continua a lavorare per costruire una pace duratura e giu - X Vai su X

Pace a Gaza appesa a un uomo: chi è Izz al-Din al Haddad, il “fantasma” che sfida Trump - Il piano di pace di Trump per Gaza è bloccato dalle divisioni interne a Hamas e soprattutto dall’opposizione di Izz al- Lo riporta panorama.it

Gaza città fantasma: «Noi in fuga di notte per evitare i tank» - I carri armati sono sempre più vicini e sento i colpi di mitra a qualche centinaio di metri». Riporta ilmessaggero.it

Gaza, Trump e il piano di pace in 21 punti: cosa prevede - Per il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sarebbe vicino un accordo che metta fine alla guerra in corso nella Striscia di Gaza e che possa permettere la liberazione degli ostaggi ancora ... Lo riporta adnkronos.com