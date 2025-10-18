Gaza Israele viola ancora cessate il fuoco raid Idf contro van famiglia Abu Shaaban a Zeitoun | 11 morti trovato metà del corpo di bambino - VIDEO

Secondo fonti locali, “il minibus su cui viaggiavano le vittime è stato colpito da un carro armato dell’Idf mentre la famiglia tentava di raggiungere la propria abitazione” Israele viola ancora il cessate il fuoco. Un raid dell’Idf ha colpito un veicolo civile nel quartiere di Zeitoun, a Gaza. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Undici membri di una famiglia sono stati uccisi dopo che Israele ha attaccato un veicolo a Zeitoun, nella città di Gaza, accusandolo di aver attraversato la cosiddetta "linea gialla", che delimita le aree sotto il controllo dell'esercito israeliano - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, Israele ha ricevuto da Hamas il corpo di un altro ostaggio #israele #guerra #gaza #18ottobre - X Vai su X

Gaza, palestinesi accusano Israele di aver violato il cessate il fuoco. “38 vittime” - “Dalla dichiarazione di fine della guerra nella Striscia di Gaza, l’occupazione israeliana ha commesso una serie di violazioni, il cui numero ha ormai raggiunto quota 47. Secondo secondopianonews.it

Israele viola il cessate il fuoco. Ripresa l’offensiva sulla Striscia di Gaza - Gaza City, 18 ottobre 2025 — Il cessate il fuoco, già fragile e minacciato da giorni, è ufficialmente crollato. Si legge su politicamentecorretto.com

I consiglieri di Trump affermano che il cessate il fuoco tra Israele e Hamas non è stato violato, mentre gli Stati Uniti promuovono il piano per Gaza - Alti consiglieri del presidente americano Donald Trump affermano che il cessate il fuoco tra Israele e Hamas rimane intatto e non sono ... Da infopal.it