Gaza Israele viola ancora cessate il fuoco raid Idf contro van famiglia Abu Shaaban a Zeitoun | 11 morti trovato metà del corpo di bambino - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo fonti locali, “il minibus su cui viaggiavano le vittime è stato colpito da un carro armato dell’Idf mentre la famiglia tentava di raggiungere la propria abitazione” Israele viola ancora il cessate il fuoco. Un raid dell’Idf ha colpito un veicolo civile nel quartiere di Zeitoun, a Gaza. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Israele viola ancora cessate il fuoco, raid Idf contro van famiglia Abu Shaaban a Zeitoun: 11 morti, trovato metà del corpo di bambino - VIDEO

