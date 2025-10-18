Gaza Israele | Hamas rispetti gli accordi e consegni i corpi degli ostaggi All’appello ne mancano 18

L’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu ha esortato Hamas a rispettare l’accordo e a restituire i resti degli altri 18 ostaggi uccisi che si trovano ancora a Gaza. Il governo è “determinato, impegnato e lavora instancabilmente” per riportare indietro tutti gli ostaggi morti per la sepoltura, Hamas è “tenuto a rispettare i suoi impegni con i mediatori e a restituirli come parte dell’attuazione dell’accordo”, ha affermato l’ufficio di Netanyahu in una nota riportata dal Times of Israel. Il governo ha confermato poi che l’ultimo corpo consegnato da Hamas appartiene al 75enne Eliyahu Margalit. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, Israele: “Hamas rispetti gli accordi e consegni i corpi degli ostaggi”. All’appello ne mancano 18

