Gaza Israele ha ricevuto da Hamas il corpo di un altro ostaggio

Tgcom24.mediaset.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo israeliano vuole cambiare nome alla guerra di Gaza con "Guerra della Rinascita". Il valico di Rafah chiuso fino a domenica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Israele ha ricevuto il corpo di un ostaggio restituito da Hamas.

La tregua in vigore da una settimana sembra reggere, ma è molto fragile, con una tensione ancora non sopita tra Israele e Hamas che continuano a scambiarsi accuse.

Hamas ribadisce l'"impegno" a rispettare l'accordo di cessate il fuoco con Israele e assicura di voler restituire tutti i corpi degli ostaggi rimasti a Gaza ma chiede tempo.

