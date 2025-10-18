Gaza Israele ha ricevuto da Hamas il corpo di un altro ostaggio

Il governo israeliano vuole cambiare nome alla guerra di Gaza con "Guerra della Rinascita". Il valico di Rafah chiuso fino a domenica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, Israele ha ricevuto da Hamas il corpo di un altro ostaggio

News recenti che potrebbero piacerti

#Tg2000 - #MedioOriente, #Hamas consegna altri corpi #16ottobre #Tv2000 #Gaza #Israele #Palestina #StrisciadiGaza #ostaggi #Netanyahu - facebook.com Vai su Facebook

L’opportunismo realista di #Trump #Gaza #Israele #geopolitica #storia - X Vai su X

Israele ha ricevuto il corpo di un ostaggio da Hamas - Israele ha ricevuto il corpo di un ostaggio restituito da Hamas. Riporta ansa.it

Gaza, Israele ha ricevuto da Hamas il corpo di un altro ostaggio - La tregua in vigore da una settimana sembra reggere, ma è molto fragile, con una tensione ancora non sopita tra Israele e Hamas che continuano a scambiarsi accuse e a ... Lo riporta msn.com

Gaza, Hamas: "Restituiremo corpi, ma ci vuole tempo. Rispetteremo accordo". LIVE - Hamas ribadisce l'"impegno" a rispettare l'accordo di cessate il fuoco con Israele e assicura di voler restituire tutti i corpi degli ostaggi rimasti a Gaza ma chiede tempo. Secondo tg24.sky.it