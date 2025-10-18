Gaza Israele ha ricevuto da Hamas il corpo di un altro ostaggio | è del 75enne Eliyahu Margalit

Tgcom24.mediaset.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo israeliano vuole cambiare nome alla guerra di Gaza con "Guerra della Rinascita". Il valico di Rafah chiuso fino a domenica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

