Gaza Israele ha ricevuto da Hamas il corpo di un altro ostaggio | è del 75enne Eliyahu Margalit

Il governo israeliano vuole cambiare nome alla guerra di Gaza con "Guerra della Rinascita". Il valico di Rafah chiuso fino a domenica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, Israele ha ricevuto da Hamas il corpo di un altro ostaggio: è del 75enne Eliyahu Margalit

Approfondisci con queste news

#Tg2000 - #MedioOriente, #Hamas consegna altri corpi #16ottobre #Tv2000 #Gaza #Israele #Palestina #StrisciadiGaza #ostaggi #Netanyahu - facebook.com Vai su Facebook

L’opportunismo realista di #Trump #Gaza #Israele #geopolitica #storia - X Vai su X

Israele ha ricevuto il corpo di un ostaggio da Hamas. LIVE - L'Idf ispezionerà la bara prima di drappeggiarla con una bandiera israeliana e tenere una breve cerimonia guidata da un rabbino milit ... Si legge su tg24.sky.it

Israele ha ricevuto il corpo di un ostaggio da Hamas - Israele ha ricevuto il corpo di un ostaggio restituito da Hamas. Si legge su msn.com

Gaza, Israele ha ricevuto da Hamas il corpo di un altro ostaggio - La tregua in vigore da una settimana sembra reggere, ma è molto fragile, con una tensione ancora non sopita tra Israele e Hamas che continuano a scambiarsi accuse e a ... Secondo msn.com