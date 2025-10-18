Gaza il presidio a Milano coi portuali di Genova | La mobilitazione deve continuare Antisemitismo? Panzane – Video

Davanti a Palazzo Marino, a Milano, si è svolta un’assemblea in sostegno della Palestina, convocata per tradurre in azione le mobilitazioni cittadine e mettere a punto metodi efficaci di ascolto e contestazione. Tra i partecipanti è intervenuto Romeo Pellicciari, portuale di Genova, che ha rivendicato la continuità dell’iniziativa al grido di “blocchiamo tutto”. “La movimentazione deve continuare – ha detto Pellicciari – siamo qui a supporto della flotta e, soprattutto, del popolo palestinese. Vogliamo che l’assedio verso Gaza finisca subito e che siano garantiti diritti finora negati”. Pellicciari ha chiamato a mantenere alta l’attenzione pubblica per impedire che si abbassi l’interesse sull’emergenza umanitaria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, il presidio a Milano coi portuali di Genova: “La mobilitazione deve continuare. Antisemitismo? Panzane” – Video

Altre letture consigliate

Aderiamo al presidio organizzato dal Global Movement to Gaza. Per la Palestina e per tutte le Flotille. Vi aspettiamo lunedì 13 ottobre, in piazza Castello a Torino alle 18.30. - facebook.com Vai su Facebook

In piazza per Gaza, presidio di Cgil e associazioni a Cuneo. Manifestanti di fronte al municipio per il cessate il fuoco #ANSA - X Vai su X

Maratona di lettura per i bimbi morti a Gaza: migliaia di nomi scanditi uno a uno, per tutto il giorno - Dalle 7 del mattino a mezzanotte, per 17 ore consecutive i nomi e le età delle vittime letti dal Mausoleo della Re ... Come scrive msn.com

Sciopero e proteste per Gaza: scontri con la polizia a Milano, cortei a Roma e blocchi ai porti di Genova e Venezia - Sciopero e proteste per Gaza: scontri con la polizia a Milano, cortei a Roma e blocchi ai porti di Genova e Venezia ... Scrive italiaoggi.it

Dopo l’abbordaggio l’Italia si mobilita per la Global Sumud Flotilla: presidi notturni a Torino, Milano, Napoli, Genova - Alcune centinaia di persone si sono radunate – per sostenere la consegna di cibo della Flotilla a Gaza – in piazza Scala a Milano. Scrive msn.com