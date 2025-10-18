Gaza il fragile cessate il fuoco sotto attacco | 28 morti e tensioni crescenti
Israele colpisce un veicolo a Gaza: 11 morti. Hamas non rinuncia al controllo e pone condizioni alla tregua. Gli USA faticano a consolidare la pace.. Il cessate il fuoco entrato in vigore il 10 ottobre nella Striscia di Gaza, frutto di un accordo negoziato tra Israele e Hamas con la mediazione degli Stati Uniti, si sta rivelando sempre più fragile. A meno di dieci giorni dalla sua attuazione, le violazioni si moltiplicano e il bilancio umano si aggrava. Secondo quanto riportato da Al Jazeera, Israele ha ucciso 28 persone dall’inizio della tregua, tra cui undici membri di una stessa famiglia, colpiti mentre viaggiavano a bordo di un veicolo nel quartiere Zeitoun, nella città di Gaza. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
