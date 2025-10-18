L’esercito israeliano ha ucciso 11 membri di una famiglia palestinese a Gaza, in quella che sarebbe una palese violazione del cessate il fuoco entrato in vigore otto giorni fa. Lo riferisce Al Jazeera mentre Associated Press parla di almeno nove morti. Secondo la protezione civile della Striscia l’attacco è avvenuto venerdì sera, quando l’Idf ha aperto il fuoco contro un veicolo civile che trasportava la famiglia Abu Shaaban nel quartiere Zeitoun di Gaza City. Sette bambini e tre donne sono stati uccisi mentre tentavano di raggiungere la loro casa per ispezionarla, ha detto il portavoce Mahmoud Basal. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Gaza, Idf uccide una famiglia palestinese durante il cessate il fuoco: il dolore di parenti e amici