Gaza Idf uccide una famiglia palestinese durante il cessate il fuoco | il dolore di parenti e amici

Lapresse.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’esercito israeliano ha ucciso 11 membri di una famiglia palestinese a Gaza, in quella che sarebbe una palese violazione del cessate il fuoco entrato in vigore otto giorni fa. Lo riferisce Al Jazeera mentre Associated Press parla di almeno nove morti. Secondo la protezione civile della Striscia l’attacco è avvenuto venerdì sera, quando l’Idf ha aperto il fuoco contro un veicolo civile che trasportava la famiglia Abu Shaaban nel quartiere Zeitoun di Gaza City. Sette bambini e tre donne sono stati uccisi mentre tentavano di raggiungere la loro casa per ispezionarla, ha detto il portavoce Mahmoud Basal. 🔗 Leggi su Lapresse.it

gaza idf uccide una famiglia palestinese durante il cessate il fuoco il dolore di parenti e amici

© Lapresse.it - Gaza, Idf uccide una famiglia palestinese durante il cessate il fuoco: il dolore di parenti e amici

Argomenti simili trattati di recente

gaza idf uccide famigliaAl Jazeera: Idf colpisce minibus a Gaza City, uccisi 11 palestinesi della stessa famiglia -  Il raid arriva nelle stesse ore in cui le forze israeliane hanno ricevuto dalla Croce Rossa una bara con i ... Come scrive editorialedomani.it

gaza idf uccide famigliaGaza, Idf uccide una famiglia palestinese durante il cessate il fuoco: il dolore di parenti e amici - (LaPresse) L'esercito israeliano ha ucciso 11 membri di una famiglia palestinese a Gaza, in quella che sarebbe una palese violazione del cessate ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com

gaza idf uccide famigliaGaza, spari Idf su un pulmino: 11 morti - Secondo le Idf, il loro pulmino ha attraversato la 'linea gialla' che delimita le aree ... Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Idf Uccide Famiglia