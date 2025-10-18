Gaza Hamas tira la corda | non ci disarmiamo Netanyahu | attenetevi al piano senza se e senza ma E torna in Israele il corpo di un altro ostaggio

Gaza, Hamas tira la corda, Netanyahu replica a muso duro. Intanto torna in Israele il corpo di un altro ostaggio morto. La fragile pace prosegue in un contesta in continua evoluzione segnato da negoziati estenuanti e strategie quotidiane, in sembra proseguire, a singhiozzo, il tragico adempimento della restituzione a Israele dei corpi senza vita degli ostaggi di Hamas che non ce l’hanno fatta. In queste ore, l’ultimo atto (per il momento) con la consegna a Khan Younis dei resti identificati al momento nel 75enne Eliyahu Margalit. Gaza, Hamas insiste sul no al disarmo. Nel frattempo, proprio oggi il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha chiesto al presidente americano Donald Trump che gli Stati Uniti e gli altri mediatori di fare pressione su Hamas affinché restituisca i corpi degli ultimi ostaggi rimasti nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Gaza, Hamas tira la corda: non ci disarmiamo. Netanyahu: attenetevi al piano senza se e senza ma. E torna in Israele il corpo di un altro ostaggio

