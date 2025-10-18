Hamas ha restituito in serata i corpi di altri due ostaggi deceduti durante la prigionia a Gaza. Mentre il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che guerra “finirà quando saranno applicati i termini dell'accordo che erano stati accettati” e che “ciò include, innanzitutto, il ritorno di tutti i nostri ostaggi”. A recuperare i resti dei due corpi rivenuti ieri è andata, come negli altri casi, la Croce Rossa. “La chiusura prolungata del valico blocca l'ingresso delle attrezzature specializzate necessarie per localizzare le persone disperse sotto le macerie e comporterà notevoli ritardi nel recupero e nella consegna delle salme'”, ha sottolineato Hamas in una nota. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Gaza, consegnati altri due ostaggi. Netanyahu: "Ora disarmiamo Hamas"