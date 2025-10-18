Gaza 11 membri di una famiglia palestinese uccisi | è la più grave violazione del cessate il fuoco

Almeno 11 membri della famiglia Abu Shaaban, tra cui sette bambini e tre donne, sono stati uccisi venerdì sera a Gaza City dopo che un carro armato israeliano ha colpito un veicolo civile nel quartiere di Zeitoun. Lo ha riferito la difesa civile di Gaza, definendo l’episodio la più mortale violazione del cessate il fuoco entrato in vigore otto giorni fa. Secondo il portavoce Mahmoud Basal, la famiglia stava cercando di raggiungere la propria abitazione per verificarne le condizioni quando è stata presa di mira. Eleven members of one Palestinian family have been wiped out after Israel attacked a vehicle in Gaza City for allegedly crossing the so-called "yellow line," which demarcates areas under Israeli forces' control. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Gaza, 11 membri di una famiglia palestinese uccisi: è la più grave violazione del cessate il fuoco

Argomenti simili trattati di recente

Secondo la BBC, Hamas ha richiamato circa 7.000 membri delle proprie forze di sicurezza per ristabilire il controllo su aree di Gaza da poco abbandonate dalle truppe israeliane. La mobilitazione è avvenuta tramite chiamate e messaggi di testo, con l’ordine d - facebook.com Vai su Facebook

Esecuzione a Gaza. Hamas ha giustiziato diversi membri del clan Dugmush nel centro di Gaza City, con una grande folla intorno ai giustiziati ad applaudire e filmare Per altre notizie http://bit.ly/4mRREce #Hamas - X Vai su X

Gaza, Hamas: «A noi il controllo a interim, non disarmiamo ora». Colpito minibus, 11 morti della stessa famiglia - Undici membri di una famiglia sono stati uccisi dopo che Israele ha attaccato un veicolo a Zeitoun, nella città di Gaza, accusandolo di aver attraversato la cosiddetta «linea gialla», che delimita le ... Scrive ilgazzettino.it

Tra le macerie, le loro voci hanno gridato: 11 storie da Gaza che hanno scosso le coscienze del mondo - Il mondo ha incontrato per la prima volta Hind Rajab grazie ad una telefonata agghiacciante: una bambina di sei anni ... Secondo infopal.it

La famiglia da Gaza a Milano: “Noi, vivi dopo i bombardamenti, riuniti dopo un anno di lontananza. Un giorno torneremo in patria” - Io, le mie tre bambine e mia madre ci siamo ritrovate sotto le macerie il 23 novembre del 2023”. Riporta ilgiorno.it