Gaza 11 membri di una famiglia palestinese uccisi | è la più grave violazione del cessate il fuoco

Almeno 11 membri della famiglia Abu Shaaban, tra cui sette bambini e tre donne, sono stati uccisi venerdì sera a Gaza City dopo che un carro armato israeliano ha colpito un veicolo civile nel quartiere di Zeitoun. Lo ha riferito la difesa civile di Gaza, definendo l’episodio la più mortale violazione del cessate il fuoco entrato in vigore otto giorni fa. Secondo il portavoce Mahmoud Basal, la famiglia stava cercando di raggiungere la propria abitazione per verificarne le condizioni quando è stata presa di mira. Eleven members of one Palestinian family have been wiped out after Israel attacked a vehicle in Gaza City for allegedly crossing the so-called "yellow line," which demarcates areas under Israeli forces' control. 🔗 Leggi su Tvzap.it

