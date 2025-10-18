Gattona tra le auto in sosta e ruba la borsa ad un' anziana che aveva fatto spesa | 42enne denunciato
Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica un 42enne italiano che, al termine delle necessarie verifiche e dei meticolosi accertamenti svolti, è ritenuto il presunto responsabile del furto aggravato di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Vi auguro una buona domenica con un sorriso e la mia gattona Lena che pensa a risolvere il problema dei cinghiali a Roma (Fatto con IA) - facebook.com Vai su Facebook
Ruba due bancomat dall'auto in sosta: 19enne incastrato dalle videocamere - Così è finito nei guai un 19enne di Parma, domiciliato a ... Si legge su ilgazzettino.it
Rubata, smontata e “parcheggiata” sulla Statale del Vesuvio: l’auto fantasma che fa discutere sui social - Un’auto rubata, cannibalizzata per recuperarne i pezzi e poi lasciata lì, su una piazzola di sosta della strada statale 268 del Vesuvio, all’altezza di Terzigno. Come scrive msn.com
Ruba il portafoglio da un'auto in sosta e preleva oltre 1.000 euro al bancomat, incastrata dalle videocamere: denunciata una 20enne - L'uomo, residente nella Bassa Valsugana, aveva denunciato ai carabinieri il furto del suo portafoglio, lasciato incustodito ... Secondo ilgazzettino.it