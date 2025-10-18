Modena, 18 ottobre 2025 – Era incastrato nel motore di un’auto parcheggiata nei pressi di via Malagoli a Modena e, non solo è stato salvato, ma ha anche trovato un padrone. Storia a lieto fine per un gattino di appena due mesi che, nella serata di lunedì 13 ottobre, aveva cercato rifugio nel cofano di un’automobile, probabilmente attratto dal calore. Una passante, accortasi dell’accaduto, ha chiamato gli agenti della Polizia locale che, a loro volta, hanno contattato un’operatrice del Gattile intercomunale per supportare le operazioni di recupero dell’animale. Il gattino, uscito incolume dal motore dell’auto, è stato quindi preso in carico e portato al Gattile di Strada Pomposiana 292A, attualmente gestito dall’associazione Felix&co Odv, per passarci, di fatto, giusto il tempo di valutarne lo stato di salute: il proprietario dell’auto, che nel frattempo è arrivato sul posto, si è infatti reso disponibile ad adottarlo non appena saranno concluse le doverose procedure sanitarie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gatto incastrato nel motore: il proprietario dell’auto lo adotta