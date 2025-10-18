Gattino incastrato nel motore di un’auto in via Malagoli | ora ha trovato casa con il suo soccorritore

Modenatoday.it | 18 ott 2025

Era incastrato nel motore di un’auto parcheggiata nei pressi di via Malagoli e, non solo è stato salvato, ma ha anche trovato un padrone. Storia a lieto fine per un gattino di appena due mesi che, nella serata di lunedì 13 ottobre, aveva cercato rifugio nel cofano di un’automobile, probabilmente. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

