Gattino incastrato nel motore di un’auto in via Malagoli | ora ha trovato casa con il suo soccorritore

Era incastrato nel motore di un’auto parcheggiata nei pressi di via Malagoli e, non solo è stato salvato, ma ha anche trovato un padrone. Storia a lieto fine per un gattino di appena due mesi che, nella serata di lunedì 13 ottobre, aveva cercato rifugio nel cofano di un’automobile, probabilmente. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

