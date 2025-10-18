Gassman torna in ' Un professore 3' | Educazione sessuale a scuola necessaria non si può demandare ai porno

Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "Sarebbe opportuno e assolutamente necessario fare educazione sentimentale e sessuale a scuola, non possiamo demandare l'educazione sessuale ai nostri ragazzi alle piattaforme del porno, credo sia fondamentale tirarli fuori da quello che non è l'amore, con quella modalità violenta e drammatica che molti ragazzi interpretano in quel modo perché non hanno altre possibilità di apprendere". A dirlo è Alessandro Gassmann, oggi alla presentazione della terza stagione di 'Un professore 3' nell'ambito di Alice nella Città', commentando l'approvazione dell'emendamento della Lega che vieta l'educazione sessuo-affettiva nelle scuole. 🔗 Leggi su Iltempo.it

