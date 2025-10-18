Gasperini sta riuscendo anche alla Roma e stavolta è partito dalla difesa L’Equipe

L’Equipe sulla propria edizione odierna elogia Gian Piero Gasperini e il suo lavoro alla Roma, dipinto come il migliore inizio dei giallorossi dai tempi di Rudi Garcia. Gasperini ha rialzato la Roma, l’ultima volta con una big non era andata così bene (Equipe). Scrive così il quotidiano francese: “L’unica volta in cui Gian Piero Gasperini ha allenato una big della Serie A, l’esperienza si è interrotta bruscamente: cinque partite all’Inter all’inizio della stagione 2011-2012. In squadra, l’uomo che sarà il suo avversario questo sabato sera, Cristian Chivu, ora allenatore dei nerazzurri. . Gasperini ha deciso di ritentare la fortuna con la Roma. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

