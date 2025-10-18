Gasperini spiega l'errore della Roma sul goal dell'Inter | Forse in nazionale chiedono cose diverse

Gian Piero Gasperini ha parlato dell'errore sul goal dell'Inter che ha deciso la partita all'Olimpico: la Roma perde la seconda partita in casa e viene agganciata dai nerazzurri in vetta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

