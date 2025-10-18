Gasperini quante sfide amare contro l’Inter | con i nerazzurri anche la sua peggior sconfitta in carriera! I numeri e il tabù da sfatare

Internews24.com | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Gasperini, quante sfide amare contro l’Inter: con i nerazzurri anche la sua peggior sconfitta in carriera! I numeri e i precedenti. A volte il calcio è una questione di numeri, e per Gian Piero Gasperini, la sfida di stasera contro l’Inter è un’occasione per cancellarne parecchi, tutti negativi. Come analizzato da La Gazzetta dello Sport, il big match dell’Olimpico non è solo uno scontro al vertice, ma per il tecnico della Roma rappresenta una vera e propria resa dei conti con il suo passato e con un tabù che inizia a diventare ingombrante. Un passato nerazzurro da dimenticare. Il primo numero da gettarsi alle spalle sono quegli 88, assurdi, giorni vissuti sulla panchina della Beneamata nel 2011. 🔗 Leggi su Internews24.com

gasperini quante sfide amare contro l8217inter con i nerazzurri anche la sua peggior sconfitta in carriera i numeri e il tab249 da sfatare

© Internews24.com - Gasperini, quante sfide amare contro l’Inter: con i nerazzurri anche la sua peggior sconfitta in carriera! I numeri e il tabù da sfatare

Argomenti simili trattati di recente

gasperini quante sfide amarePagina 2 | Gasperini, l'esempio Juve verso Roma-Inter: "Quando ha vinto quei 9 Scudetti..." - Il tecnico giallorosso: "Il test contro i nerazzurri sarà importante. Si legge su tuttosport.com

gasperini quante sfide amareGasperini: "Soffro l'Inter? No, sono un problema per tutti. Partita ci dirà quanto siamo competitivi" - Il tecnico giallorosso ha parlato della sfida ai nerazzurri e degli obiettivi della squadra: "Siamo da scudetto o da Champions? Segnala msn.com

gasperini quante sfide amareGasperini 'la gara con l'Inter un modo per misurare forza Roma' - 'La gara di domani è un modo per misurarci, la misura migliore la fai con le squadre forti. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gasperini Quante Sfide Amare