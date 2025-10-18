Gasperini Inter il tecnico affonda per la nona volta consecutiva contro i nerazzurri | il dato sul tecnico giallorosso

Inter News 24 Gasperini Inter, nerazzurri bestia nera dell’allenatore della Roma? Il tecnico ex Atalanta fallisce il nono test consecutivo. Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha visto sfuggire l’ennesimo punto in classifica contro l’Inter, la sua vera bestia nera. Con la sconfitta per 1-0 all’Olimpico, Gasperini ha incassato la sua nona sconfitta consecutiva contro la squadra nerazzurra. Un dato che testimonia come l’ Inter sia una vera e propria maledizione per il tecnico bergamasco, che non è mai riuscito a ottenere una vittoria contro i nerazzurri negli ultimi nove incontri ufficiali. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Gasperini Inter, il tecnico affonda per la nona volta consecutiva contro i nerazzurri: il dato sul tecnico giallorosso

