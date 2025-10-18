Gasperini dopo Roma Inter | Un episodio ha deciso la partita ma abbiamo fatto bene

Inter News 24 Gasperini dopo Roma Inter, le parole del tecnico giallorosso dopo la sfida all’Olimpico di questa sera: le parole. Intervenuto nel corso del postpartita di Roma-Inter, match vinto dai nerazzurri per 1-0, Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha analizzato l’andamento della gara e la sconfitta contro l’ Inter. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. L’episodio che ha deciso il match – «Hermoso ha seguito le mie indicazioni, non dovevamo fare l’errore su Bonny, non era il caso di rischiare tanto. A inizio partita forse non avevamo ancora preso le misure. Forse dopo le Nazionali non riesci a fare bene questi movimenti e ce li siamo dimenticati un po’». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Gasperini dopo Roma Inter: «Un episodio ha deciso la partita, ma abbiamo fatto bene»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il tecnico della Roma Gasperini si concentra sul campionato che, alla ripresa dopo la sosta, consegna ai giallorossi la sfida contro l'Inter. Con un occhio al mercato, in attesa che i Friedkin gli regalino a gennaio quello che ancora manca. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Dopo Tirana, torna a parlare #Friedkin: “#Gasperini è fantastico, crediamo moltissimo in lui e nel suo lavoro, così come nella squadra. Bello essere primi, ma è ancora presto, il percorso è lungo ma nutriamo grandi speranze” - X Vai su X

Roma-Inter, Gasperini: «Non ci stava perdere, è un peccato. La differenza è stata questa» - La seconda sconfitta in campionato, di nuovo in casa, e con lo stesso risultato. Da ilmessaggero.it

PAGELLE E TABELLINO ROMA-INTER 0-1: Bonny-Pio, che sicurezze. Ndicka serata no - Inter, valido per la 7a giornata della Serie A Enilive 2025/26 ... Secondo calciomercato.it

Gasperini spiega l’errore della Roma sul goal dell’Inter: “Forse in nazionale chiedono cose diverse” - Gian Piero Gasperini ha parlato dell'errore sul goal dell'Inter che ha deciso la partita all'Olimpico: la Roma perde la seconda partita in casa e viene ... Scrive fanpage.it