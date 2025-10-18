Gasperini dopo Roma Inter | Un episodio ha deciso la partita ma abbiamo fatto bene

Inter News 24 Gasperini dopo Roma Inter, le parole del tecnico giallorosso dopo la sfida all’Olimpico di questa sera: le parole. Intervenuto nel corso del postpartita di Roma-Inter, match vinto dai nerazzurri per 1-0, Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha analizzato l’andamento della gara e la sconfitta contro l’ Inter. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. L’episodio che ha deciso il match – «Hermoso ha seguito le mie indicazioni, non dovevamo fare l’errore su Bonny, non era il caso di rischiare tanto. A inizio partita forse non avevamo ancora preso le misure. Forse dopo le Nazionali non riesci a fare bene questi movimenti e ce li siamo dimenticati un po’». 🔗 Leggi su Internews24.com

