Gasperini a Sky | Un episodio ha deciso la partita ma abbiamo fatto bene

Internews24.com | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Gasperini a Sky dopo Roma Inter, le parole del tecnico giallorosso dopo la sfida all’Olimpico di questa sera: le parole. Intervenuto nel corso del postpartita di Roma Inter, match vinto dai nerazzurri per 1-0, Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha analizzato l’andamento della gara e la sconfitta contro l’ Inter. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. L’episodio che ha deciso il match – «Hermoso ha seguito le mie indicazioni, non dovevamo fare l’errore su Bonny, non era il caso di rischiare tanto. A inizio partita forse non avevamo ancora preso le misure. 🔗 Leggi su Internews24.com

