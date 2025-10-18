Gasperini a Sky | Un episodio ha deciso la partita ma abbiamo fatto bene

Inter News 24 Gasperini a Sky dopo Roma Inter, le parole del tecnico giallorosso dopo la sfida all’Olimpico di questa sera: le parole. Intervenuto nel corso del postpartita di Roma Inter, match vinto dai nerazzurri per 1-0, Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha analizzato l’andamento della gara e la sconfitta contro l’ Inter. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. L’episodio che ha deciso il match – «Hermoso ha seguito le mie indicazioni, non dovevamo fare l’errore su Bonny, non era il caso di rischiare tanto. A inizio partita forse non avevamo ancora preso le misure. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Gasperini a Sky: «Un episodio ha deciso la partita, ma abbiamo fatto bene»

Scopri altri approfondimenti

? Nuovo episodio del podcast di VoceGiallorossa.it! Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, i nostri redattori approfondiscono uno dei temi più caldi di casa Roma Oggi parliamo di cosa la squadra di Gasperini può ancora migliorare, nonostante il primo posto in - facebook.com Vai su Facebook

#Gasperini: “L’episodio del rigore è assurdo. Quando perdi vedi tutto negativo, ma per me usciamo con qualche valore in più” - X Vai su X

Gasperini e il gol Bonny: “Peccato perché è un episodio che ha determinato la partita”. Su Chivu... - Il tecnico giallorosso ha fatto il punto sulla gara interna contro i nerazzurri decisa dalla rete dell'ex Parma ... Lo riporta tuttosport.com

Roma-Inter, Gasperini: "Il gol è stato un episodio, certe sconfitte ti insegnano qualcosa" - Dopo tre vittorie di fila in campionato, i giallorossi si fermano all'Olimpico. Da sport.sky.it

Gasperini spiega l’errore della Roma sul goal dell’Inter: “Forse in nazionale chiedono cose diverse” - Gian Piero Gasperini ha parlato dell'errore sul goal dell'Inter che ha deciso la partita all'Olimpico: la Roma perde la seconda partita in casa e viene ... Segnala fanpage.it