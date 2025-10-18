Gasparri il ddl sull’antisemitismo e la scuola del pensiero unico
Roma, 19 ott – Dopo la Lega, anche Forza Italia decide di giocare la partita del moralismo progressista, con il disegno di legge presentato da Maurizio Gasparri “ per il contrasto all’antisemitismo ”. Ma dietro la facciata umanitaria si nasconde qualcosa di molto più profondo: l’estensione della definizione IHRA di antisemitismo – già oggetto di forti critiche in ambito accademico e giuridico – al piano penale e scolastico. Gasparri gioca la carta moralista. Una definizione che non si limita a condannare l’odio verso gli ebrei, ma che equipara la critica allo Stato d’Israele alla discriminazione razziale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Anche il Senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, è intervenuto sulla vicenda del riconoscimento del marchio IGP per l'erbazzone reggiano. Questo noto prodotto dei nostri territori finalmente a breve riceverà il marchio IGP, è questo l'esito di una lunga batta - facebook.com Vai su Facebook
Su Gaza Maurizio Gasparri pretende che si ringrazi il Governo. Per cosa però non lo sa nemmeno lui @raffaellapaita - X Vai su X
Ddl antisemitismo, Gasparri non può obbligare docenti e studenti a una formazione ad hoc - Cavalletti, Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione) ... Riporta ilfattoquotidiano.it
DDL Gasparri contro antisemitismo, coinvolge anche le scuole: censure, sospensioni fino a sei mesi e conseguenze penali anche per i docenti. I Dirigenti dovranno vigilare - Il disegno di legge presentato al Senato da Maurizio Gasparri mira a rafforzare gli strumenti normativi contro l’antisemitismo. orizzontescuola.it scrive
A cosa serve il suo ddl contro l’antisemitismo? La mia lettera aperta a Gasparri - Lodevole, ma, nel Paese di Cucchi, Aldrovandi, della scuola Diaz, di Bolzaneto, delle manganellate agli studenti di ... Secondo ilfattoquotidiano.it