Gas russo al rigassificatore il caso arriva al Governo Croatti M5S | Inaccettabile

Ravennatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le rivelazioni della trasmissione Presa Diretta su Rai 3 riguardo ai presunti collegamenti tra il rigassificatore di Ravenna e forniture di gas provenienti da aree riconducibili alla Russia, il dibattito politico non si placa. Il senatore del Movimento 5 Stelle, Marco Croatti, ha presentato. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Rigassificatore Ravenna: “Presa Diretta” svela forniture di gas russo - Secondo quanto ricostruito, il 14 luglio la nave metaniera LLGGeneva si trovava davanti alla costa ravennate. Si legge su livingcesenatico.it

gas russo rigassificatore casoBufo (Iren),finita dipendenza gas russo, su transizione realismo - ucraina, il sistema gas europeo e italiano ha dimostrato una forte capacità di reazione, sostituendo integralmente il gas russo grazie a nuove rotte di approvvigionamento ... Segnala ansa.it

Legacoop, governo spieghi su gas russo a rigassificatore Ravenna - Fa discutere l'anticipazione della trasmissione della Rai 'Presa Diretta', in onda domenica sera, secondo cui il gas russo arriverebbe al rigassificatore di Ravenna attraverso un sistema di ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Gas Russo Rigassificatore Caso