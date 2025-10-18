Garlasco Sempio sceglie l' avvocato di Wanna Marchi

Intanto il tribunale di Brescia ha annullato il sequestro di telefoni, tablet e computer dell'ex procuratore di Pavia, Mario Venditti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, Sempio sceglie l'avvocato di Wanna Marchi

Garlasco, Andrea Sempio sceglie l'avvocato che fu di Vanna Marchi - X Vai su X

Garlasco: nuovo avvocato per Andrea Sempio È l’avvocato Liborio Cataliotti il nuovo difensore di Andrea Sempio, il giovane indagato per omicidio in concorso nell’ambito del caso Garlasco, che portò alla morte di Chiara Poggi nel 2007. Cataliotti subentr - facebook.com Vai su Facebook

Delitto di Garlasco: Sempio sceglie Liborio Cataliotti, l’avvocato di Vanna Marchi, al posto di Lovati - Ecco chi è la new entry Liborio Cataliotti, legale 'esperto' in processi mediatici. Da corrierenazionale.it

Caso Garlasco, Andrea Sempio sceglie come avvocato Liborio Cataliotti: difese Vanna Marchi - Il caso che gli ha dato maggiore notorietà è stato quello della teleimbonitrice Vanna Marchi e di recente ha assunto la difesa di Stefania Nobile e dell'ex compagno Davide Lacerenza, coinvolti ... Lo riporta msn.com

Garlasco, la rivelazione del nuovo avvocato di Sempio: “Ecco cosa ho fatto prima di accettare l'incarico” - “Abbiamo fatto a Sempio quello che in gergo giornalistico viene definito ‘quarto grado’, prima di accettare l’incarico”. Scrive iltempo.it