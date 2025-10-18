Garlasco Sempio sceglie l' avvocato di Wanna Marchi

Intanto il tribunale di Brescia ha annullato il sequestro di telefoni, tablet e computer dell'ex procuratore di Pavia, Mario Venditti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

