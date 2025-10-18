Garlasco Savu pronto a rivelare tutto | il legale parla di racconto sconvolgente e chiama in causa il Santuario della Bozzola
Il caso Garlasco si riapre con un nome già noto alle cronache: Flavius Savu, ex latitante romeno legato al Santuario della Bozzola. Arrestato in Svizzera e rientrato in Italia lo scorso 16 ottobre, Savu avrebbe promesso “nuove e sconvolgenti rivelazioni” sull’omicidio di Chiara Poggi. A confermarlo è l’avvocato Roberto Grittini, che ha incontrato il suo assistito nel carcere di Torre del Gallo a Pavia. “Sono tornato con le idee scombussolate”, ha raccontato a Quarto Grado. “Il suo racconto è lineare e, a mio giudizio, attendibile”. Secondo il legale, il nodo cruciale ruoterebbe attorno al Santuario, già epicentro di misteri e ombre nelle prime fasi dell’indagine. 🔗 Leggi su Panorama.it
