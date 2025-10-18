Garlasco Savu pronto a rilasciare rivelazioni sul delitto di Chiara Poggi | l' avvocato chiama la Procura

Caso Garlasco, Flavius Savu pronto a parlare: il suo legale definisce "attendibili" le nuove rivelazioni che potrebbero essere decisive per risolvere il caso. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Garlasco, Savu pronto a rilasciare rivelazioni sul delitto di Chiara Poggi: l'avvocato "chiama" la Procura

#Garlasco Ultima Ora - Nuovo Avvocato Sempio, Venditti Vince Ricorso, Lovati e Corona, Savu...

#Garlasco, in esclusiva le immagini del rientro di Flavius SAvu in Italia. L'uomo sarà ascoltato su possibili legami con il delitto di Chiara Poggi #mattino5

Garlasco, Savu pronto a parlare/ "Racconterò tutto quello che so sull'omicidio di Chiara Poggi" - Garlasco, Savu arriva in Italia e si dice pronto a parlare: cosa sa sull'omicidio di Chiara Poggi e cosa c'entra il Santuario della Bozzola

Garlasco, il video dell'arresto di Flavius Savu: perché è collegato all'omicidio di Chiara Poggi - Condannato per estorsione al Santuario della Bozzola, aveva parlato di presunte informazioni che Chiara Poggi avrebbe appreso su attività illecite legate a quel luogo

Caso Garlasco, Flavius Savu sarà interrogato: "Conosco elementi decisivi sull'omicidio di Chiara" - Caso Garlasco: Flavius Savu sarà interrogato a Pavia e dichiara di conoscere elementi decisivi sull'omicidio di Chiara Poggi.